عقد خدمات لـ«بيكر هيوز» الأمريكية يوفر مئات الوظائف للسعوديين

الظهران- الوئام:

حازت بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك على عقد مهم من شركة أرامكو السعودية لتقديم خدماتها المتكاملة في مجالي تحفيز واختبار الآبار النفطية.

وتهدف الشراكة إلى تعزيز الإنتاجية وتحسين جودة الإنتاج في الآبار الرئيسية الجديدة والحالية في المملكة العربية السعودية.

وستوفر “بيكر هيوز” جميع خدمات تسجيل البيانات الجيوفيزيائية للآبار والثقب واختبار الآبار والتحفيز والتكسير، وغيرها من العمليات ضمن إدارة الآبار، لتؤكد بذلك خبراتها الواسعة ومحفظتها الغنية من الخدمات والمعدات الخاصة بحقول النفط لتساعد بذلك على خفض الوقت والتكاليف والتعقيدات على العميل، وتضمن تعاون جميع الأطراف لتحسين إنتاج الآبار.

ويتضمن العقد الذي تصل مدته إلى 3 ثلاث سنوات، إلى خيار التمديد لعام واحد مرتان، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في شهر ديسمبر 2018.

وسيوفر العقد للسعوديين أكثر من 200 فرصة عمل جديدة في مجالات الهندسة والخدمات الميداينة وإدراة المشاريع، بالإضافة إلى 300 فرصة عمل أخرى غير مباشرة مما يعكس التزام الشركة الأمريكية الدائم بدعم أرامكو في برنامجها لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد “اكتفاء”.

وقال النائب الأعلى للرئيس للتنقيب والإنتاج لشركة أرامكو السعودية، م. محمد القحطاني: يدعم العقد مساعينا لتوفير خدمات متكاملة في الآبار الرئيسية في المملكة العربية السعودية.

كما يسهم في رفع إنتاجية شركتنا والمحافظة على مستوى كفاءتها ودعمها لتلبية الطلب المحلي والعالمي ونحن سعداء بالعمل مع بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك كشريك يمتلك خبرة كبيرة في المملكة.