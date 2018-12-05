الرياض- الوئام:

يصطدم مانشستر يونايتد بنظيره آرسنال، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب أولد ترافورد في قمّة مباريات الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال بث مباشر 5-12-2018 بالدوري الانجليزي

وجمع مانشستر يونايتد 22 نقطة من 14 مباراة في المسابقة هذا الموسم، وهو رقم متواضع قياسًا بالأسماء اللامعة التي يزخر بها الفريق، في وقت يبدو فيه آرسنال بوضع أفضل بعدما جمع 30 نقطة بقيادة المدرب الجديد أوناي إيمري الذي تسلَّم المهمة خلفًا للفرنسي آرسين فينغر.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال بث مباشر 5-12-2018 بالدوري الانجليزي

ولا يعيش الشياطين الحمر أفضل أيامهم بعد التعثرات والتذبذب الواضح في النتائج في السنوات الأخيرة، كما يعيش “الغانرز” أوضاعًا ليست أفضل في السنوات الأخيرة، ولكن في هذا الموسم تمكن من استعادة مستواه بعض الشيء، ويأمل كلا الفريقين في هذه المواجهة تحقيق الانتصار، خصوصًا أن اليونايتد يأمل في كسر سلسلة التعادلات الأخيرة، بينما يأمل آرسنال في تحقيق انتصار جديد بعد الفوز في ديربي شمال لندن.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال بث مباشر 5-12-2018 بالدوري الانجليزي

كما يدخل آرسنال المباراة من أجل تحطيم عقدة استمرت على مدار 12 عامًا خلال مواجهاته أمام فريق مانشستر يونايتد في البريميرليغ على معقل الأخير، إذ لم يحقق الغانرز الفوز على اليونايتد منذ 2006.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال بث مباشر 5-12-2018 بالدوري الانجليزي

وكان آخر فوز حققه فريق المدفعجية على الشياطين الحمر في معقله “أولد ترافورد”، يرجع إلى يوم الـ17 من سبتمبر عام 2006، بنتيجة 1 – 0، سجل هدف المباراة الوحيد المهاجم التوغولي إيمانويل أديبايور.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال بث مباشر 5-12-2018 بالدوري الانجليزي

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ10 بتوقيت القاهرة، الـ11 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.