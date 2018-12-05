“الأرصاد”: أمطار رعدية على الباحة ونشاط في الرياح تحد الرؤية بالمنطقة الشرقية

الوئام - متابعات

أطلقت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيها متقدما، بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشيطة على منطقة جازان.

ويبدأ التنبيه من العاشرة صباحا، ويستمر حتى الثامنة مساء، على المخواة، ويشمل قلوة، وحجرة، وقد يمتد إلى الباحة والمندق والاجزاء المجاورة لها.

كما أطلقت الهيئة، تنبيها، للمنطقة الشرقية، بوجود بنشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يبدأ من العاشرة صباحا ويستمر حتى الثالثة من صباح يوم غد الخميس، ويشمل حفر الباطن، والقيصومة، والأجزاء المجاورة لها.