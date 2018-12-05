الرياض- الوئام:

يستضيف برشلونة في ملعبه التاريخي “كامب نو” مساء اليوم كولتورال ليونيسا وذلك في إياب دور 32 من كأس ملك إسبانيا.

مشاهدة مباراة برشلونة وكولتورال ليونيسا بث مباشر 5-12-2018 كأس ملك اسبانيا

انتهى لقاء الذهاب بانتصار البلاوجرانا بهدفٍ نظيف، وهذه النتيجة غير مطمئنة، ففريق الدرجة الثالثة لا يحتاج إلا الفوز بهدفين نظيفين أو بأي نتيجة بفارق هدف واحد أكبر من (1-0) من أجل خطف بطاقة العبور، أما الكتلان فيكفيهم التعادل بأي نتيجة من أجل مواصلة المشوار والتأهل لدور الـ16 من الكأس.

مشاهدة مباراة برشلونة وكولتورال ليونيسا بث مباشر 5-12-2018 كأس ملك اسبانيا

واستهل ليونيسا مشواره في الكأس من الدور الأول وقابل فيه نافالكارنيرو وتخطاه بهدفين نظيفين ثم واجه فوينلابرادا في الدور الثاني وتخطاه بنتيجة (5-4) من ركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بهدفٍ لمثله، أما الدور الثالث فقد واجه فيه كولتورال لوركا وانتصر عليه بثلاثيةٍ نظيفة.

مشاهدة مباراة برشلونة وكولتورال ليونيسا بث مباشر 5-12-2018 كأس ملك اسبانيا

الغيابات والتشكيل المتوقع لبرشلونة

يعاني برشلونة من العديد من الغيابات في صفوفه بداعي الإصابة، وتتمثل هذه الغيابات في صامويل أومتيتي، لويس سواريز، رافينيا وسيرجي روبيرتو وسيعتمد فالفيردي على مجموعة من اللاعبين الذين لا يشاركوا بشكلٍ أساسي مع الفريق، وذلك لإراحة عناصره التي يعتمد عليها دائماً، ففي حراسة المرمى سيتواجد البديل سيليسين، وسيتواجد أمامه الرباعي ميراندا، كوينكا، تشومي وسيميدو، وسيتكون الوسط من بويج، راكيتيتش وألينيا، أما الهجوم فسيكون الثلاثي المكون له دينيس سواريز، منير ومالكوم.

مشاهدة مباراة برشلونة وكولتورال ليونيسا بث مباشر 5-12-2018 كأس ملك اسبانيا

الغيابات والتشكيل المتوقع لكولتورال ليونيسا

لا توجد غيابات في فريق كولتورال ليونيسا قبل مباراة برشلونة، وسيكون الفريق جاهزاً للمباراة التاريخية بالنسبة له في الكامب نو وسيبدأ المدرب سيا بطريقته المعتادة (4-4-2)، وسيكون حارسه هو بالاتسي، وسيتواجد أمامه إسكالانتي، روميرو، جاريدو وجونزالس، وسيتكون الوسط من الرباعي أورينز، ماركوس، سنييه وليبيرتو، أما ثنائي الهجوم فسيكون هوجو وأريداني.

مشاهدة مباراة برشلونة وكولتورال ليونيسا بث مباشر 5-12-2018 كأس ملك اسبانيا

موعد مباراة برشلونة ضد كولتورال ليونيسا والقنوات الناقلة

المباراة: برشلونة – كولتورال ليونيسا

الملعب: كامب نو

الموعد: الأربعاء 5 ديسمبر 2018 ميلادياً،27 ربيع الأول 1440 هجرياً،

22:30 بتوقيت مصر، 23:30 بتوقيت السعودية

الحكم: ألبيرتو مايينكو

القناة الناقلة: beIN SPORTS HD 3