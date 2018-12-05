وفد الحكومة اليمنية يغادر الرياض للمشاركة في محادثات السلام بستوكهولم

الرياض - الوئام:

غادر وفد الحكومة اليمنية الشرعية، صباح اليوم، العاصمة السعودية الرياض، متوجها إلى السويد، للمشاركة في المباحثات التي تجرى في ستوكهولم غدا الخميس.

وقال الدكتور عبد الله العليمي، مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية، وعضو الوفد، إن “وفد ‎الحكومة اليمنية سيتوجه إلى السويد صباحا، محملا بآمال الشعب اليمني في تحقيق السلام المستدام على أساس المرجعيات الثلاث الثابتة، السلام القائم على إنهاء الانقلاب، وإزالة كل الأسباب التي أدت إليه.

وأضاف: “تنفيذا لتوجيهات الرئيس اليمني، سيضع وفد الحكومة هموم الشعب اليمني وتطلعاته في رأس أولوياته، وسيبذل كل الجهود لإنجاح المشاورات التي نعتبرها فرصة حقيقية للسلام، نحرص على استغلالها لتجنيب شعبنا المزيد من الدمار الذي تسببت به المليشيات الانقلابية”.



ويرأس وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، وفد الحكومة الشرعية، الذي يضم 12 عضوا، للمشاركة في المحادثات “غير المباشر” كما هو مخطط لها حتى الآن، والتي تبدأ غد الخميس، أو الجمعة على أقصى تقدير، لمناقشة الأزمة اليمنية وسبل حلها بين الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي.