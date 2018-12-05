بالصور.. أمطار جدة تعيق حركة طلاب المدارس والموظفين

جدة - الوئام:

ضربت موجة من الأمطار الرعدية ما بين متوسطة إلى غزيرة، صباح اليوم، عدة أحياء من محافظة جدة، وأعاقت حركة السيارات على الطرق الرئيسية، كما تسببت في إعاقة حركة طلاب المدارس والموظفين.

وتركز هطول الأمطار على غرب المدينة وشمالها وشرقها، فيما كانت أخف في جنوب المدينة، ونشر ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقاطع مصورة توثق هطول المطر على مختلف أحياء المدينة.

من جانبها، أهابت أمانة جدة بمواطنيها، اتباع إرشادات السلامة، ومتابعة التنبيهات والتحذيرات الصادرة من الجهات الرسمية، والتبليغ عن اماكن تجمعات المياه على هاتف البلاغات والطوارئ رقم 940.