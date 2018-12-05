محام أمريكي شهير ينفي اعتزامه الترشح للرئاسة

واشنطن- الوئام:

قال المحامي الأمريكي الشهير مايكل أفيناتي إنه لن يترشح لرئاسة الولايات المتحدة.وفي بيان نشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أضاف: بعد التشاور مع عائلتي وبناء على طلبهم، قررت عدم الترشح لرئاسة الولايات المتحدة.

وتابع: لا أتخذ هذا القرار بشكل متسرع، إنما أتخذه احتراماً لعائلتي، لولا مخاوفهم لكنت سأقوم بالترشح، وأعرب عن قلقه من أن يتحرك الحزب الديمقراطي نحو ترشيح شخص قد يكون رئيساً استثنائياً، لكنه ليس لديه أي فرصة للتغلب بالفعل على دونالد ترامب.

وكان ينظر إلى أفيناتي (47 عاماً)، محامي نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز في قضيتها ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أنه في المراحل الأولى من احتمالية بدء حملة انتخابية للمنافسة على الرئاسة ببطاقة ديمقراطية.

وقال: سوف أستمر في تمثيل ستورمي دانيلز وآخرين ضد ترامب وأتباعه، مضيفاً لن أرتاح قبل أن يرحل ترامب عن منصبه ويتم استعادة بلادنا وقيمها.