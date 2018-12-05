عمليات 911 تؤكد إغلاق مؤقت لنفق طريق الأمير ماجد مع شارع فلسطين بجدة بسبب الأمطار

جدة - الوئام:

أعلن المركز الوطنى للعمليات الأمنية، منذ قليل، إغلاق نفق طريق الأمير ماجد مع شارع فلسطين، وكذلك طريق الملك عبد الله باتجاه الغرب، بشكل مؤقت، بسبب تجمع مياه الامطار.

وفي السياق ذاته، أهابت عمليات 911 بالمواطنين، بأخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة، في ظل موجة الامطار التي اجتاحت المحافظة، مناطق متعددة بالبلاد.

وكانت موجة من الأمطار الرعدية ما بين متوسطة إلى غزيرة، ضربت عدة أحياء من محافظة جدة، صباح اليوم، وأعاقت حركة السيارات على الطرق الرئيسية، كما تسببت في إعاقة حركة طلاب المدارس والموظفين.