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تستمر حتى منتصف الليل

“الأرصاد”: تنبيه متقدم بهطول أمطار رعدية على مكة المكرمة

“الأرصاد”: تنبيه متقدم بهطول أمطار رعدية على مكة المكرمة
weam.co/558391
الوئام - متابعات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات الطائف، ومكة المكرمة، والكامل، والجموم, والأجزاء المجاورة، تستمر حتى منتصف الليل .

ودعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، والحرص على عدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق.

وأوصت باتباع تعليماتها الخاصة بالسلامة عبر الموقع الإلكتروني www.998.gov.sa، أو بوابة التوعية الوقائية، أو مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

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