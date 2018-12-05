رئيس مجلس علماء باكستان يشيد بجولات ولي العهد عربيا وعالميا

الوئام - متابعات

أشاد رئيس مجلس علماء باكستان، الشيخ محمد طاهر محمود أشرفي، بالجولة العربية والإقليمية والعالمية التاريخية، التي قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي بدأت بزيارة دولة الإمارات، ثم البحرين، ومصر، وتونس، ثم زيارته للأرجنتين، للمشاركة في اجتماعات مجموعة دول العشرين الأقوى اقتصاديآ في العالم.

وحققت هذه الاجتماعات النجاح المأمول، ولقيت الترحيب الكبير من جميع الدول المشاركة في هذا الملتقى الاقتصادي المهم، الذي يؤكد مكانة المملكة وقيمتها ودورها بين الدول الاقتصادية الكبرى في العالم.

وقال الأشرفي: “بعد المشاركة الناجحة، والحضور المشرف المتميز لولي العهد في الأرجنتين، واصل سمو الأمير محمد جولته العربية المهمة، وكانت موريتانيا محطته التالية، وبعدها سافر إلى الجزائر، وفي جميع هذه الزيارات كان الأمير محل التقدير والحفاوة والتكريم، لما يمتلكه سموه من مكانة مرموقة، وما تحتله المملكة وقيادتها من منزلة رفيعة في قلوب العرب والمسلمين”.

وأضاف: “المتابع المتخصص، وأيضا البسيط لهذه الزيارات الحكومية، سيلمس حجم الترحيب والاهتمام الحكومي والشعبي، الذي حظي به سمو الأمير، في جميع زياراته وجولاته، ومن المؤكد أن المحللين و المراقبين والمتابعين يعلمون نتائج هذه الزيارة المهمة التاريخية، التي تؤكد دور القيادة السعودية على مر العصور، وخاصة في ظل القيادة الرشيدة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، الذين يحرصون ويؤكدون ويعملون ويوجهون جميع المسؤولين بتوسيع دائرة التعاون مع الأشقاء والأصدقاء وتعميق وترسيخ دور المملکة على الصعيدين العربي والإسلامي والعالمي وتعزيز وحدة الصفوف وتوحيد الکلمة والتعاون بين المسلمين وزيادة حجم التراحم والتلاحم وتبادل الخبرات، والتعاون المشترك الذي تثمر عنه مثل هذه الزيارات الضرورية التي قام بها ولي العهد السعودي، وأهميتها في هذه المرحلة التي تواجه فيها أمتنا مجموعة من التحديات التي تستهدف النيل من مكانتها وإستقرارها وزعزعة أمنها وإضعاف محاولاتها ومساعيها الراهنة لتعزيز تضامن المسلمين وحماية بلدانهم ومجتمعاتهم من التطرف والإرهاب.

وتابع الشيخ الأشرفي: “هذه الجولة إضافة جديدة لسجل أعمال وإنجازات ونجاحات وجهود المملكة العربية السعودية بحكم مكانتها وريادتها في خدمة الإسلام والمسلمين وحرصها الدائم وسعيها المستمر لمد جسور التواصل والتعاون مع الجميع والمساعدة لشقيقاتها في الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة “.

ولفت رئيس مجلس علماء باكستان إلى أن جولة الأمير محمد بن سلمان تأتي في ظل الهجمة الشرسة المشبوهة الفاشلة الموجهة ضد القيادة السعودية، من بعض الجهات الحاقدة المغرضة، والمعروفة للجميع، وهي تستهدف في المقام الأول تشويه صورة المملكة وقيادتها، بحكم أنها تمثل السد المنيع للدول الإسلامية وخط الدفاع الأول للعرب والمسلمين، وهي القلب النابض للعالم الإسلامي دون منازع.

واستطرد الأشرفي: “ولن تتمكن هذه الجهات المأجورة وأعوانها، من تحقيق أهدافها، طالما أن السعودية تواصل دفاعها عن قضايا المسلمين، وتسعى للدفاع عن جميع القضايا الحيوية لدولنا”.

معتبرا أن مثل هذه الزيارات بمثابة رسالة واضحة للجميع، تؤكد أن السعودية لديها أهداف استراتيجية واضحة، لخدمة المسلمين ونشر سماحة الدين وتعزيز السلم والسلام العالمي والتواصل مع الجميع لتحقيق التوازن المبني على التعاون الذي يساهم في تنمية مجتمعات المسلمين في جميع الدول.

وفي نفس الوقت، هي رسالة تؤكد بأن القيادة السعودية تهتم بالخليج والشرق الأوسط والعالم العربي والإسلامي وجميع دول العالم، لأن العالم العربي ومنطقة الخليج ودول العالم الإسلامي من أهم دول العالم الغنية بالثروات والعلوم والمعرفة، كما أن الجزيرة العربية ومكة المكرمة والمدينة المنورة هي قلب الوطن العربي والإسلامي.

ورأى الأشرفي أن الجولة الكريمة الأمير محمد بن سلمان تفتح أبواب التعاون والتضامن بين دول أمتنا العزيزة، وتوجه رسالة واضحة للمتربصين بأن الأمة العربية والإسلامية قوية بالإسلام، والوحدة والإيمان الكامل بأننا أمة واحدة، ولا يمكن شق صفوفها، ويصعب كسر تلاحمها، ولا تسمح بتفكيك شعوبها التي تربطهم علاقة الأخوة الإسلامية، و لا يمكن للحاقدين والمغرضين تحقيق مأربهم وتنفيذ تطلعاتهم ومخطاطاتهم ومؤامراتهم، التي أصبحت اليوم مكشوفة ومفضوحة للجميع.