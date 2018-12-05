«التعليم» تعتمد إنشاء مركز خدمات الاستثمار التعليمي

الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

إعتمد وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى إنشاء مركز خدمات الاستثمار التعليمي اعتباراً من 25-4-1440.

جاء ذلك في قرار حصلت “الوئام” على نسخة منه وتضمن نقل الصلاحيات المخولة لمديري التعليم في المناطق والمحافظات والمكاتب المرتبطة بهم ضمن الصلاحيات التعليمية والمدرسية فيما يخص منح وتجديد تراخيص المدارس الأهلية والأجنبية لجميع المراحل التعليمية ومراكز ومعاهد تعليم اللغة الإنجليزية.

بالإضافة لمراكز الإشراف والتدريب التربوي الأهلية أو نقلها أو تغيير مسماها والموافقة على إنشاء المدارس الأهلية، وافتتاح فصول الإسناد والفصول الملحقة بالمدارس الأهلية والأجنبية.

وافتتاح فصول تحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة والموهوبين و المدارس الأهلية والأجنبية،وافتتاح كافة المسارات الدولية والبرامج الإثرائية.

وتأييد طلب التأشيرات لدى الجهات المختصة، الإعانة السنوية، إيقاف النشاط المؤقت بناء على طلب المالك.

واضاف القرار: تقوم شركة تطوير المباني بتقديم الخدمات للمستثمرين في التعليم المشار إليها و (ثانيًا).وتتولى وكالة الوزارة للتعليم الأهلي الإشراف على تنفيذ تلك الخدمات وتحدد المهام والمسؤوليات والإجراءات مع شركة تطوير المباني بموجب بمحضر مشترك يتم توقيعه بينهم.

وأردف القرار: إيقاف استقبال طلبات المستثمرين للخدمات الواردة من إدارات التعليم اعتبارا 16/4/1440

وإنهاء كافة الأعمال السابقة والمتعلقة بخدمات المستثمرين قبل هذا التاريخ.