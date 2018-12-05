شاهد: تدشين الحملة التطوعية لـ«روافد الخير» بتعليم الطائف

الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

أكد مساعد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف للشؤون التعليمية فهاد الذويبي على أهمية العمل التطوعي والذي يأتي انطلاقًا من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وقيمه السمحة التي تحض على الخير وتدل عليه.

جاء ذلك تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع خلال تدشينه الحملة التطوعية لمشروع روافد الخير في مرحلته الثانية المنفذ في مدارس وبرامج الأحياء المتعلمة التابعة لإدارة تعليم الكبار (بنات).

ويأتي ذلك ضمن عدد من المبادرات التي نفذتها متطوعات المشروع ومنها مبادرة بالشكر تدوم النعم حيث تهدف هذه المبادرة الى الإستفادة من خامات البيئة المتوفرة عبر ورش إعادة التدوير وتقديمها في شكل جاذب قابل للإستخدام.

كما قدمت الإدارة مبادرة خاصة لكبار السن وذوي الإحتياجات مغاسل يدوية مبتكرة أعيد تدويرها في ورش الأحياء وتضمنت فعاليات هذا اليوم اطلاق عدد ثلاث حافلات توعوية تحمل راية التطوع لتحقيق رؤية المملكة 2030 للإسهام في جمع مليون متطوع لخدمة الدين والوطن ومواطنيه ودفع عجلة الإقتصاد والتنمية بإستثمار رأس المال الفكري المتمثل في طاقات الشباب ودفعها نحو العمل والإنتاج.

واشاد الذويبي بجهود مديرة إدارة تعليم الكبار للبنات مسفرة الزهراني وزميلاتها متمنياً للجميع مزيدا من الإبداع والتميز.