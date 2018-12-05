3 دفعات من المواد الأساسية في طريقها لليمن عبر “الوديعة السعودية”

الوئام - متابعات

أكد البنك المركزي اليمني، اليوم، حصوله على موافقة وزارة المالية السعودية، بخصوص الدفعات الثلاث الأخيرة من اعتمادات استيراد المواد الأساسية، التي تشمل القمح، والأرز، وزيت الطعام، والسكر، والحليب، والذرة.

ويبلغ إجمالي الدفعات التاسعة، والعاشرة، والحادية عشرة، من اعتمادات استيراد المواد الأساسية، 56 مليونًا و843 ألفًا و734 دولارًا أمريكيًا، و663 ألفًا و705 يورو من حساب الوديعة السعودية لدى البنك المركزي اليمني.

وأوضح البنك المركزي، أن الاعتمادات لا تتجاوز اثني عشر يوم عمل، بدءًا من استلام البنك المركزي وثائق الاعتماد من البنك التجاري، وحتى عودة الموافقة كاملة، وأن الموافقات السعودية حاليًا لا تأخذ أكثر من 5 إلى 7 أيام عمل.

وطلب البنك المركزي، من التجار المستوردين، التوجه للبنوك التي تم فتح الاعتمادات بها، لاستكمال الإجراءات بما يمكن المركزي من استكمال إجراءات التغطية، وتوقع البنك أن تعمل هذه الدفعات على استقرار أسعار الصرف وتوفير المواد الأساسية بأسعار مناسبة وفي متناول المواطنين.

وقال البنك إن استقرار أسعار الصرف يأتي في ظل الأسعار الجديدة التي اعتمدها البنك المركزي، والتي تتواكب مع ارتفاع قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وإن البنك يتابع التحسن في أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.

وتعهد البنك المركزي باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والحاسمة ضد أي من منشآت من شركات الصرافة والبنوك التي تعمل على المضاربة بسوق العملات، مؤكدًا أن الأسعار التي تم الوصول إليها هي أسعار عادلة وفقًا للمعطيات الاقتصادية وآلية السوق وعوامل العرض والطلب.