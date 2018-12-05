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لدعم القوات الحكومية

“الناتو” يقرر تمديد بقاءه في أفغانستان حتى 2024

“الناتو” يقرر تمديد بقاءه في أفغانستان حتى 2024
A joint-service color guard detail await the arrival of the official party during the NATO Training Mission - Afghanistan/Combined Security Transition Command - Afghanistan, Command Sgt. Maj. change of responsibility ceremony at Camp Eggers, Kabul, Afghanistan, Feb. 11, 2010. Sgt. Maj. Larry Turner relinquished responsibility to Sgt. Maj. Ralph Beam. (U.S. Air Force Photo/Staff Sgt. Larry E. Reid Jr., Released)
weam.co/558422
بروكسل - الوئام:

أعلن ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، اليوم، قرار الحلف بتمديد وجوده في أفغانستان، حتى عام 2024، بحجة دعم القوات الحكومية الأفغانية.

وقال ستولتنبرج، خلال كلمة افتتاحية، قبيل انعقاد الاجتماع الثاني من اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في الناتو، في بروكسل: “قررنا تمديد وجودنا في أفغانستان حتى 2024 وتمكين القوات الأفغانية للعمل على محاربة الإرهاب بأنفسهم وجلب الأمن للمنطقة”.

وتشهد أفغانستان، منذ مطلع شهر مايو الماضي، ارتفاعا ملحوظا في العمليات والمعارك العنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية، وأخرى من الناتو، في إطار مهمة “الدعم الحازم” من جهة، وحركة طالبان، الذين كثفوا هجماتهم منذ الإعلان عن انطلاق العمليات الربيعية تحت اسم “الخندق”، من الجهة الأخرى.

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