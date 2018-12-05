أمير المنطقة الشرقية يدشن 9 مشروعات للطرق بتكلفة 1.5 مليار ريال

الوئام - متابعات

دشّن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، اليوم, عددا من مشاريع الطرق بالمنطقة، بحضور وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، وذلك في شاطئ نص القمر بالخبر.

وأزاح أمير المنطقة الستار عن اللوحة التذكارية لمشروع استكمال وصلة شاطئ نص القمر بالتقاطع مع طريق العزيزية بطول 3 كلم.

ومن جانبه، ثمن معالى وزير النقل، تدشين أمير المنطقة الشرقية لعدد من مشاريع الطرق بتكلفة تزيد على مليار ونصف المليار ريال، وبأطوال تزيد على 550 كلم في المنطقة, مشيرا إلى أن العمل مستمر في فرع الوزارة بالمنطقة لتنفيذ 37 مشروعا للطرق بتكلفة تقارب 3,5 مليار ريال، تشمل حاضرة الدمام، وجميع محافظات المنطقة، إضافة إلى مشاريع الصيانة العادية والوقائية للمشاريع القائمة، وذلك بتكلفة تزيد على 1.7 مليار ريال، من أجل تحقيق سلامة وراحة مرتادي الطرق.

وألقي سمو الأمير سعود بن نايف، كلمة أشاد فيها بدور وزارة النقل المأمول، باتخاذ التدابير اللازمة لتقليل معدلات حوادث النقل، ورفع كفاءة شبكة الطرق، وتوفير قطاع نقل متكامل، يتميز بالسلامة والفعالية والكفاءة والتطور التقني، ويوفر بيئة صحية وآمنة لأفراد المجتمع، ويعمل كذلك على تشجيع وتعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للمملكة العربية السعودية على المستوى الدولي.

حضر حفل التدشين، محافظ الخبر، سليمان بن عبدالرحمن الثنيان، ومدير مرور المنطقة الشرقية، العقيد المهندس علي بن محسن الزهراني، ورئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، وعدد من المسؤولين بالمنطقة من مدنيين وعسكرين.