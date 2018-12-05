العيسى: هناك لجنة وزارية تعمل على وضع حلول للمتقدمين على الوظائف التعليمية

الرياض- الوئام:

قال الدكتور أحمد العيسى، وزير التعليم، إن رؤية المملكة 2030 تؤكد على مهارات المستقبل، وأهمية التعليم في تقديم الخدمة اللازمة لتنمية مهارات أبنائنا الطلاب والطالبات على كافة المستويات، ليكونوا قادرين على تحمل المسؤولية في كافة القطاعات وبرامج الرؤية”.

وأضاف “العيسى”، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لتقويم التعليم 2018، إننا “نهتم في وزارة التعليم بتطوير المهارات الأساسية للطلاب والطالبات، من خلال جملة من المبادرات والمشاريع التي تمكنهم من النجاح مستقبلاً في كثير من الوظائف المطلوبة في سوق العمل”.

وكشف “العيسى” أن “هناك لجنة وزارية معنية بسياسات سوق العمل، يمثل بها وزير التعليم ووزير العمل ووزير الخدمة المدنية، ووزير التجارة، تعمل منذ أكثر من سنة على وضع حلول للمتقدمين على الوظائف، من خلال معالجة أوضاعهم وإعادة تأهيلهم وتوجيههم لقطاعات معينة، وموائمة سياسات سوق العمل لتكون أكثر تحفيزا، وتعمل بشكل سريع”.

وبين أن الوزارة لديها “13 برنامج رئيسي” تتسهدف لتحقيق “رؤية المملكة 2030″، إضافة لمنظومة حوكمة كاملة للإشراف على هذه البرامج وتنفيذها، ومن بينها برنامج تنمية الموارد البشرية، وهو معني بشكل خاص بكوادر التعليم، ويسير باتجاه الإقرار قريبا، ويرأسه ولي العهد من خلال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويأتي بعضوية كل الجهات المعنية بالتأهيل والتوظيف، إضافة إلى برامج “جودة الحياة” و”تعزيز الشخصية الوطنية”.