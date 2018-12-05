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أمير تبوك يلتقي مدير فرع هيئة الرقابة والتحقيق في المنطقة

أمير تبوك يلتقي مدير فرع هيئة الرقابة والتحقيق في المنطقة
weam.co/558434
الوئام- متابعات

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة، اليوم الأربعاء، مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة تبوك صالح بن سالم الجمعاني، بمناسبة تعيينه مديرا للفرع بالمنطقة.

وفي بداية الاستقبال، رحب سموه بمدير الهيئة، مؤكدا على الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة والإنجازات التي حققتها، في ظل الدعم الكبير الذي تلقاه الأجهزة الرقابية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، متمنيا التوفيق له في عمله.

من جهته، أعرب مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة، لما يلقاه فرع الهيئة بالمنطقة من دعم ورعاية من سموه.

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