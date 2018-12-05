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بينهن سعودية.. تعرف على نساء العالم الأكثر تأثيرا لعام 2018

بينهن سعودية.. تعرف على نساء العالم الأكثر تأثيرا لعام 2018
weam.co/558437
الوئام - وكالات

تصدرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قائمة أقوى نساء العالم، لعام 2018، التي تعدها مجلة فوربس الأمريكية للمال والاقتصاد.

وجاءت ميركل على رأس قائمة النساء الأكثر تأثيرا،  للعام الثاني على التوالي، إذ احتلت هذا المركز عام 2017 أيضا.

فيما حازت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، المركز الثاني، وكريستين لاغارد، رئيسة صندوق النقد الدولي في المركز الثالث.

كما احتلت المذيعة التلفزيونية الأمريكية، أوبرا وينفري، المركز العشرين، وفي المرتبة 23 جاءت الملكة إليزابيث الثانية، أما ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب، فاحتلت المرتبة الـ 24.

وبات المركز الـ 49 في تصنيف أكثر النساء تأثيرا في العالم، من نصيب رئيسة البنك المركزي لروسيا، إلفيرا نابيولينا، وجاءت المغنية بيونسيه في المركز الـ 50.

وكان للمرأة العربية مكان في قائمة النساء الأكثر تأثيرا، إذ احتلت السعودية رانيا محمود نشار، الرئيس التنفيذي بمجموعة سامبا المالية للبنوك والخدمات المالية، المرتبة 95 ضمن قائمة فوربس لأقوى نساء العالم.

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