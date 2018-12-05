ترامب يسخر من ماكرون.. وباريس تراجع قانون “ضريبة الثروة”

الوئام - وكالات

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى السخرية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد تراجع الأخير عن قرار زيادة تكلفة الوقود، الذي أشعل احتجاجات واسعة في فرنسا، خلال الأسبوعين الماضيين.

وفي تغريدة عبر “تويتر”، كتب ترامب: “يسعدني أن صديقي إيمانويل ماكرون والمتظاهرين في باريس وافقوا على النتيجة التي توصلت إليها قبل عامين“، مضيفا أن: ” اتفاقية باريس تشوبها عيوب قاتلة، لأنها ترفع أسعار الطاقة للدول المسؤولة، في حين تتغاضى عن الدول المسببة للتلوث في العالم”.

وقال الرئيس الأمريكي، في تغريدة أخرى: “أريد هواء نظيفا ومياه نظيفة وقد قطعت شوطا كبيرا في تحسين البيئة الأمريكية، لكن دافعي الضرائب الأمريكيين والعمال الأمريكيين، لا ينبغي أن يدفعوا مقابل تنظيف تلوث بلدان أخرى”.

وكان دونالد ترامب أعلن في يونيو 2017 انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس، الذي وقع عليه سلفه باراك أوباما، الذي يهدف للعمل على التخلص من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون المنبعث من الصناعة بحلول عام 2050 بشكل كامل.

وتلزم المعاهدة التي وقعتها 197 دولة عام 2015 بعد مفاوضات صعبة في باريس، هذه الدول باحتواء معدل الاحتباس الحراري، وجعل ارتفاع حرارة الأرض لا يزيد على درجتين مئويتين عما كانت عليه في فترة الثورة الصناعية.

وفي سياق آخر، قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامين جريفو، اليوم، إن الحكومة قد تغير موقفها من ضريبة الثروة.

وأضاف: “إذا تبين أن الإجراء الذي اتخذناه لا يجدي نفعا، وإذا لم تسر الأمور على ما يرام، فإننا لسنا حمقى، بوسعنا تغييره”.

وغيرت الحكومة بعض معايير ضريبة الثروة، فجعلتها تقتصر على صفقات الممتلكات الفاخرة والأصول العقارية.

لكن هذه الخطوة أدت إلى انتقادات وصفت ماكرون بأنه “رئيس الأغنياء”، لأنها خففت من عبء الضريبة على الكثير من الأثرياء في فرنسا.