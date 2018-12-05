النقل: 1560 حالة وفاة بسبب الحوادث المرورية خلال عام

دبي - الوئام:

كشفت وزارة النقل عن انخفاض نسبة عدد وفيات الحوادث المرورية على الطرق التابعة لها والبالغ طولها 68 ألف كلم بأكثر من 33% خلال عام 2018 م الجاري، مقارنة بعام 2017م، حيث بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية هذا العام 1560 حالة وفاة ، مقابل 2331 حالة في العام الماضي.

وأكدت في ورقة عمل شاركت بها في مؤتمر المرور الخليجي (جولف ترافيك) المنعقد حاليا في دبي وتستمر فعالياته ثلاثة أيام، انخفاض عدد الحوادث المرورية بنسبة 25% والإصابات بنسبة 25.5%، مرجعة ذلك إلى تنفيذها عددا من مشاريع مبادرات تحسين السلامة على الطرق؛ استجابة لتحقيق أهداف رؤية 2030، التي تسعى إلى الوصول إلى 8 وفيات لكل 100 ألف مواطن مقبل 26 حالة عام 2015م، على جميع طرق المملكة.

وأوضح المهندس محمد مسفر آل عبود مدير عام إدارة للسلامة في الوزارة أثناء تقديمه ورقة العمل في المؤتمر، أن عدد الحوادث المرورية بلغ 13221 في 2018م، مقابل 17632 في عام 2017، بينما بلغ عدد الإصابات 1075 العام الحالي، مقابل 14481 العام الماضي.

ولفت إلى وجود خمسة أسباب أساسية للحوادث المرورية المؤدية للوفيات، موضحا أنها تشمل القيادة المتهورة للسائقين او غفوتهم وانشغالهم، إضافة إلى دهس الإبل السائبة، وانفجار الإطار فضلا عن نقص في عناصر السلامة.

وذكر آل عبود أنه تمت معالجة 41 نقطة سوداء من أصل 81 نقطة وذلك خلال 6 أشهر، مما نجم عنه انخفاض في عدد الحوادث والوفيات والمصابين والتلفيات، وكذلك العائد المالي الذي بلغ 165 مليون ريال، متوقعا أن تصل قيمة العائد المالي خلال عشر سنوات إلى 3.3 مليار ريال، فيما تصل إلى أكثر من 6.6 مليار ريال خلال نفس الفترة في حال معالجة جميع النقاط السوداء.

وألمح مدير السلامة بالوزارة إلى أنه تبين من تحليل المناطق السوداء أن معظم المناطق الخطرة والحرجة حصلت في التقاطعات وفتحات الدوران للخلف ومواقع الربط مع الخدمات والمنشآت التجارية أو الربط مع مداخل القرى والهجر، وأعمدة المنشآت والأجزاء الثابتة، ومناطق عبور المشاة إضافة إلى مناطق التحويلات.

وأفاد بأن من بين عمل الوزارة قيامها بتحليل الحوادث وتحديد المناطق السوداء، وفحص شبكة الطرق وفق مراحل في أوقات زمنية محددة، إلى جانب تدقيق السلامة على مشاريع التصميم، والكشف والتدقيق على مواقع حوادث الوفيات، بالإضافة إلى مراجعة ومراقبة التحويلات المرورية في مناطق العمل.

وشدد على أن الوزارة تسعى إلى الوصول إلى تخفيض عدد الوفيات على شبكة الطرق الخاصة بها إلى أقل من 717 حالة سنويا، مقابل 2331 حالة سجلت عام 2017م، مشيرا إلى أن من بين خططها في ذلك العمل على تنفيذ مشاريع مبادرات تحسين السلامة على الطرق، والمتضمنة تجهيزات السلامة المرورية، وتحسين التقاطعات، وتنفيذ الاهتزازات التحذيرية الجانبية، ووضع السياج العالي الشد على جانبي بعض الطرق، وحواجز واقية بنظام الأسطوانات الدورانية الماصة للصدمات، متوقعا أن توفر مشاريع السياج والاهتزازات التحذيرية نحو أكثر من 1.3 مليار ريال من الخسائر التي تخلفها الحوادث المرورية سنويا.