2.4 مليار دولار تعويضات الكويت من “الغزو العراقي”

كونا - الوئام:

قال منصور الخارجي، مدير مجموعة تأهيل التربة في شركة نفط الكويت، اليوم (الأربعاء)، إن التعويضات الناجمة عن خسائر الغزو العراقي لتأهيل تربة الكويت تقدر بنحو 2.4 مليار دولار أمريكي. بحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

وأوضح الخارجي، في تصريح للصحفيين على هامش افتتاح مؤتمر (تأهيل التربة الكويتية الملوثة) الذي تنظمه شركة نفط الكويت، أن “تلوث التربة في الكويت يعتبر من أكبر الكوارث البيئية على الكوكب بسبب مخلفات الغزو العراقي إضافة إلى عمليات الشركة منذ تأسيسها”.

وأضاف أن “عمليات التلوث تعتبر فريدة من نوعها وعادة يكون من الصعب معالجتها بسبب التراكم الزمني وتأثير العوامل الجوية مع بقاء المواد الثقيلة”.

وذكر أن “مساحة التلوث تقدر بنحو 114 كليومترا مربعا كمسطح و 26 مليون مترا مكعبا مبينا أن عملية تأهيل التربة ستبدأ في شمال الكويت بسبب احتواء المنطقة على مصادر المياه”.

وأشار إلى أن “معالجة مساحة من التربة بتكلفة تقدر بنحو 20 مليون دينار كويتي (نحو 66 مليون دولار أمريكي) وسوف تزيد هذه التكلفة إلى 50 مليون دينار (نحو 165 مليون دولار) مع زيادة معالجة مساحات أكبر من التربة”. متوقعا أن تنتهي عمليات تأهيل التربة في الكويت خلال فترة زمنية تقدر بنحو 10 سنوات “وقد تزيد على ذلك”.