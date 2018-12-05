بالصور.. محافظ الخرج يدشن فعالية “بيئتي مسؤوليتي الوطنية”

الخرج- الوئام:

دشن محافظ الخرج، مساعد بن عبدالله الماضي، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات “بيئتي مسؤوليتي الوطنية”، بقصر الملك عبدالعزيز، وتنظمها مدرسة ابن خزينة الابتدائية، بالتعاون مع مديرية الزراعة، ومكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والبلدية، وبحضور مدير التعليم، الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي، ومديري الدوائر الحكومية، وبعض أولياء الأمور.

وفِي بداية البرنامج، تم غرس بعض الشتلات في ساحة قصر الملك عبدالعزيز، حيث غرس محافظ الخرج أول شتلة مع مدير التعليم، انطلاقا لبدء الحملة، ومن ثم استمع الجميع لشرح مفصل من بعض الطلاب عن البرنامج المعد للمحافظة على المنتزهات العامة، حيث زودت بلدية الخرج الحملة بأكثر من 5000 كيس نفايات وبعض الحاويات.

وتلا ذلك، كلمة مدرسة ابن خزيمة ألقاها رائد النشاط، فهد المقرن، شكر فيها محافظ الخرج، ومدير التعليم، على رعايتهم لهذه الفعالية، كما شكر الدوائر الحكومية المشاركة في هذا البرنامج والرعاة الداعمين له، وأولياء الأمور.

واختتم البرنامج، بتكريم الجهات المشاركة والرعاة الداعمين واللجنة المنظمة والإعلاميين، وقدم مدير التعليم، وقائد المدرسة، درعا تذكاريا لمحافظ الخرج بهذه المناسبة، والتقطت الصور التذكارية.

يشار إلى أن حملة المحافظة على البيئة والتي تنظمها مدرسة ابن خزيمة الابتدائية، تستمر لمدة أسبوعين وتشمل عدة فعاليات ضمن البرنامج الوطني لحماية البيئة، ومنها: تشجير 300 شتلة موزعة على أهم المواقع السياحية بالخرج، وفعالية المحافظة على المنتزهات العامة والتي تستمر لمدة أسبوعين.