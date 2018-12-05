الجمارك السعودية ومكافحة المخدرات تحددان آلية للتعاون والتنسيق بينهما

الرياض- الوئام

حددت الجمارك السعودية، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الأربعاء، آلية عمل تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بينهما، حيث تم التوقيع على هذه الآلية، بحضور أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، واللواء أحمد بن سعدي الزهرني، مدير عام مكافحة المخدرات.

وتضمّنت الآلية الجديدة، تطوير وتعزيز التعاون القائم، ورفع مستوى التنسيق بين الجمارك ومكافحة المخدرات، كما اشتملت على تحقيق السبل التي من شأنها أن تُساهم في تسهيل وتسريع عمليات تبادل المعلومات، وتحديد السُبل المناسبة لتحقيق ذلك.

كما أكدت الآلية، أهمية عقد لقاءات دورية مشتركة تجمع مسؤولي القطاعين لمناقشة ما يستجد من أمور، ومناقشة المعوقات التي قد تعترض العمل التكاملي القائم بينهما، وذلك من أجل إيجاد الحلول الملائمة للتغلب عليها، ووضع الخطط والبرامج التي ترفع كفاءة الأداء لدى الكوادر العاملة في القطاعين.

وتأتي هذه المبادرة من القطاعين إدراكًا منهما بأهمية تحقيق التعاون وتكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وذلك في سبيل مكافحة هذه الآفة، وتتبع أساليب تهريبها وترويجها.