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خطرة واستفزازية

بريطانيا تُدين استمرار إيران في تجارب الصواريخ الباليستية

بريطانيا تُدين استمرار إيران في تجارب الصواريخ الباليستية
weam.co/558474
واس - الوئام:

دان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت اليوم، استمرار النظام الإيراني في تجارب إطلاق صواريخ باليستية والتطوير المستمر لبرنامج الصواريخ الذي وصفها بأنها خطرة واستفزازية.

وأوضح في بيان بثته الخارجية البريطانية، أن قيام إيران بإطلاق صواريخ بشكل متواصل، لايتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي يدعو إيران إلى عدم القيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على إنتاج أسلحة نووية.

وأضاف جيريمي هانت، أن المملكة المتحدة حثت مجلس الأمن الدولي على ضمان وقف إيران لهذا النشاط، وأن إيران وجميع الدول الأعضاء تمتثل بالكامل للقرارات التي تحظر انتشار تكنولوجيا الصواريخ من وإلى إيران.

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