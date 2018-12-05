التعليقات: 0

في 5 حملات

عمل القطيف يضبط 52 مخالفًا

عمل القطيف يضبط 52 مخالفًا
weam.co/558477
واس - الوئام:

نفذ مكتب العمل بمحافظة القطيف بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري بشرطة محافظة القطيف أمس, 5 حملات تفتيشية لمخالفين نظام الإقامة.
وأوضح مدير مكتب العمل بالمحافظة عبدالكريم بن معتوق آل طه أن المكتب نفذ 5 حملات آخرى في حي باب الشمال, أسفرت عن ضبط 52 عاملًا مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل.
وبيّن أن المادة 39 من النظام تنص على أنه لا يجوز نظامًا أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير, ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره.

روابط ذات صلة

عمل الرياض يُحرر 47 مخالفة وينذر 162 منشأة

عمل الرياض يُحرر 47 مخالفة وينذر 162 منشأة

النيابة توضح ضوابط توقيف الأشخاص في حالة وقوع الجرائم

النيابة توضح ضوابط توقيف الأشخاص في حالة وقوع الجرائم

العمل والتنمية الاجتماعية تدشن صندوقا لتحقيق الاستدامة المالية للجمعيات

العمل والتنمية الاجتماعية تدشن صندوقا لتحقيق الاستدامة المالية للجمعيات

إغلاق وإنذار عدد من المحلات ببلدية النعيرية

إغلاق وإنذار عدد من المحلات ببلدية النعيرية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>