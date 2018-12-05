وزير الداخلية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره الإماراتي (صور)

الوئام- واس

عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، جلسة مباحثات رسمية، مع سمو الشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في ديوان وزارة الداخلية بالرياض، اليوم الأربعاء.

وجرى خلال الجلسة، بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب مناقشة آخر تطورات الأوضاع على الساحات الخليجية والعربية والدولية، كما جرى استعراض آخر ماتم التوصل إليه في اجتماعات اللجنة السعودية الإماراتية الأمنية المشتركة.

حضر جلسة المباحثات، نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومساعد رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالله بن عبدالكريم العيسى، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد المهنا، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية.

فيما حضره من الجانب الإماراتي، سفير الإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ورئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، ومدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية الإماراتية.

وكان سمو الشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان، قد وصل الرياض، في وقت سابق، اليوم الأربعاء، حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي ، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.