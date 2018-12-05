التعليقات: 0

بأمر من أردوغان.. اعتقال صحفي تركي معارض في رومانيا

بأمر من أردوغان.. اعتقال صحفي تركي معارض في رومانيا
أردوغان
weam.co/558505

ضبطت الشرطة الرومانية، اليوم، صحفيا تركيا معارضا بتهمة الانتماء لجماعة فتح الله جولن بعد طلب تركي بالتحفظ عليه.

وأكدت المحققة الرومانية فيفيانا سيوكا، القبض على الصحفي كامل دميركيا، لتسليمه إلى السلطات هناك، للتحقيق معه في اتهامه بالانتماء لجماعة فتح الله جولن.

ومن جانبها، أكدت جريدة الزمان أن الصحفي التركي لديها قد اعتُقل بأمر من أردوغان، وأن الصحفى سيمثل أمام محكمة مساء اليوم الأربعاء.

وتصدر جريدة “الزمان”، المعارضة لسياسات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، إصداراتها بدولتى رومانيا وبلغاريا، بعد إغلاق مقرها فى تركيا.

وقالت الجريدة إن ديميركيا أقام لمدة سنتين فى رومانيا، كتب خلالهما عن الانتهاكات السياسية من قبل حكومة أردوغان.

روابط ذات صلة

اعتقال 9 آلاف و595 شخصاً في تركيا

اعتقال 9 آلاف و595 شخصاً في تركيا

أموال قطرية في طريقها لـ«أردوغان» قبل الانتخابات المحلية

أموال قطرية في طريقها لـ«أردوغان» قبل الانتخابات المحلية

تركيا تجري اختبارًا عسكريًا في صحراء قطر

تركيا تجري اختبارًا عسكريًا في صحراء قطر

فيما جمد حسابه التركي.. أردوغان يواصل الحديث بحسابه العربي في تويتر للتغني بقضايا العرب

فيما جمد حسابه التركي.. أردوغان يواصل الحديث بحسابه العربي في تويتر للتغني بقضايا العرب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>