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أبرزها العراق وسوريا.. انخفاض عدد ضحايا الإرهاب في 94 بلدا

أبرزها العراق وسوريا.. انخفاض عدد ضحايا الإرهاب في 94 بلدا
weam.co/558507

انخفض عدد ضحايا الإرهاب بنسبة 27 % في عام 2017 ليصل إلى 18814 شخصا في العالم، بحسب تقرير سنوي.

ويقول التقرير إن هذا هو العام الثالث على التوالي الذي ينخفض فيه عدد الضحايا، بعد بلوغه نسبة عالية في 2014.

ويصدر هذا التقرير، الذي يعد أكثر التقارير الخاصة بالإرهاب الدولي واتجاهاته شمولا، معهد الاقتصاد والسلام، وهذا هو العام السادس له وفقا لـ”بي بي سي”.

ويقول التقرير إن الوضع تحسن في 94 بلدا هذا العام، وهذه أعلى نسبة تحسن منذ عام 2004. ولكن الأوضاع ساءت في 46 بلدا آخر.

وكان الانخفاض ملحوظا في العراق وسوريا. فقد انخفض عدد القتلى إلى 5500 في العراق وإلى 1000 في سوريا. ويرجع ذلك – بحسب التقرير – إلى انحسار تنظيم “داعش”.

 

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