في ظل أوضاع اقتصادية متردية.. إيران تنفق أكثر من 500 مليار على “النووي”

نشر المنتدى الاستراتيجي العربي في دبي، تقريرا عن إجمالي التكاليف المباشرة وغير المباشرة للبرنامج النووي الإيراني، مؤكدًا أنها تجاوزت 517 مليار دولار منذ 2006، وقارن التقرير بين حجم هذا الإنفاق وبين التردي الكبير في الاقتصاد الإيراني.

التقرير صدر اليوم الأربعاء بالتعاون مع مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في مؤسسة الأهرام المصرية، تحت عنوان “التكلفة والتبعات الاقتصادية للبرنامج النووي الإيراني على الدولة والشعب”، وأشار إلى أن الكلفة السنوية لتشغيل مرافق البرنامج 50 مليار دولار، مؤكدًا أن المفاعل رغم الأموال الطائلة التي أنفقت عليه إلا أن قدراته محدودة.

وأكد التقرير أن حجم هذا الإنفاق يأتي في الوقت الذي تصاعدت فيه وتيرة الاحتجاجات الشعبية في إيران، مع تدهور الأوضاع الاقتصادية بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي العالمي في مايو الماضي، وإعلانها فرض عقوبات جديدة على طهران.

وقال التقرير: “يهدد هذا التطور الحرج، أي الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، بتجدد خسائر الاقتصاد الإيراني في 2018 وارتفاع معدلات البطالة”، وأضاف “أدى تردي الأوضاع الاقتصادية في إيران إلى اندلاع الاحتجاجات الشعبية في المدن الإيرانية بصورة متكررة في الأعوام الماضية تنديداً بالارتفاع الحاد في التضخم، وزيادة البطالة، والفقر، والفساد”.

وأدت العقوبات المتتالية إلى تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى إيران، وألغت الشركات الأجنبية عقود استثمار جديدة بعشرات المليارات من الدولارات خاصةً في قطاع الطاقة، ولذي يحتاج بين 130 و300 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة للحفاظ على إنتاجيته حتى 2020، وفقا للتقرير.