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الناطق باسم الجيش اليمني: تصعيد المليشيات يكشف نوايا غير حسنة نحو السلام

الناطق باسم الجيش اليمني: تصعيد المليشيات يكشف نوايا غير حسنة نحو السلام
weam.co/558513
الوئام- واس

أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد الركن عبده مجلي، اليوم الأربعاء، أن تصعيد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران غير مبرر ولا ينم عن نوايا حسنة نحو السلام.

وقال في تصريح لموقع الجيش “سبتمبر نت”، إن مليشيا الحوثي هاجمت، أمس، مواقع الجيش بمديرية نهم شرق صنعاء بالتزامن مع وصول وفود التفاوض إلى العاصمة السويدية ستوكهولم.

وأكد أن المليشيا الانقلابية مستمرة في إطلاق القذائف والصواريخ التي تستهدف مناطق المدنيين، لافتًا أن الجيش الوطني سيرد بقوة على هذه الاعتداءات والخروقات المتكررة، ولن يقف مكتوف الأيدي.

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