أرقام تركية رسمية: إغلاق 95 ألف ورشة عمل منذ 2018

متابعات - الوئام

كشف رئيس اتحاد التجار والصناعيين في تركيا، بندفي بالاندوكان، أنه تم إغلاق 95 ألف و25 ورشة عمل منذ بداية العام 2018.

وقال بالاندوكان، لوسائل إعلام تركية، إنه منذ بداية العام الجاري تراجع عدد ورش العمل المفتوحة وارتفع عدد ورش العمل المغلقة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأفاد أنه خلال الفترة نفسها من العام الماضي تم افتتاح 211 ألف و75 ورشة عمل، غير أن هذه النسبة سجلت تراجعا طفيفا خلال الفترة نفسها من العام الجاري للتراجع إلى 210 ألف و312 ورشة عمل.

وأضاف أنه اعتبارًا من نهاية شهر نوفمبر بلغ عدد التجار والصناعيين مليون و740 ألف و141 تاجرا وصناعيا، ويمتلكون مليون و882 ألف و629 ورشة عمل.

وأشار إلى أن مدينة إسطنبول هي أقل المدن في معدلات افتتاح ورش عمل تلتها كل من شرناق وموش وباتمان ودياربكر.

وأفاد بالاندوكان بأن بوردور سجلت أعلى معدلات إغلاق من حيث التعداد السكاني، مؤكدا تصدر كل من موغلا وتونجالي وأسكيشهير ومرسين أعلى معدلات إغلاق من حيث التعداد السكاني.