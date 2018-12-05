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“الخارجية” المصرية: نرصد تحركات “مناوئة” من قطر لا تؤدي لانفراج الأزمة معها

“الخارجية” المصرية: نرصد تحركات “مناوئة” من قطر لا تؤدي لانفراج الأزمة معها
weam.co/558519

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن مصر لا ترصد تغيرا في السياسات القطرية تؤدي لانفراج الأزمة معها، وإنما هناك تحركات مناوئة تخرج عن التعاون العربي.

جاء ذلك ردا على سؤال – خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزير اليوم الأربعاء مع نظيره الاردني أيمن الصفدي – حول ما نقل عن الوزير شكري في تصريحات أمس خلال زيارته للكويت عن الاستعداد لإنهاء الأزمة مع قطر وإذا ما كانت قطر قد غيرت سياستها للمصالحة معها.

وقال شكري إن موقف الدول الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب، تم تأكيده مجددا خلال الاجتماع الرباعي الذي عقد بالمنامة، وهو موقف مستقر .. مشيرا إلى وجود الشواغل الـ13، التي تطالب الدول الأربع باستجابة قطر لها”.. “ولا نرصد تغيرا فى السياسات القطرية تؤدي لانفراج الأزمة، بل بالعكس فإننا نرصد مزيدا من التحركات المناوئة الخارجة عن التعاون العربي، واستمرار احتضانها عناصر متطرفة، وهو أمر لا يصب في المصلحة العربية، كما أن هناك استمرارا بالتدخل في شئون دول عربية من جانب قطر، وكلها مواقف غير إيجابية خلافا لما يجب أن تكون عليه العلاقات العربية”.

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