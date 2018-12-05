السعودية والأرجنتين تبحثان الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

استقبل رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن صالح السلطان، في مقر المدينة، سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة السعودية مارسيلو جيلاردوني والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء استعراض التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الأرجنتين في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، ومناقشة توجهات المشروع الوطني للطاقة الذرية بالسعودية، بحضور العديد من المسؤولين في المدينة وسفارة جمهورية الأرجنتين لدى المملكة.

وقال الدكتور خالد بن صالح السلطان، إن مشروع المملكة الوطني للطاقة الذرية يركز على أهمية التعاون المتبادل فيما يتعلق بالتعليم والتدريب العلمي والتقني، وكذلك تبادل الخبراء والعلماء والفنيين والمحاضرين لما له من أثر إيجابي كبير في تطوير الكوادر البشرية الوطنية العاملة في هذه المجالات، وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 في ظل الاهتمام الذي يلقاه هذا القطاع الحيوي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومتابعة مباشرة ومستمرة من قبل وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.

يذكر أن المملكة أبرمت في الرياض اتفاقية مع جمهورية الأرجنتين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بهدف تطوير وتعزيز التعاون العلمي والتقني والاقتصادي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية مثل التنقيب والبحوث الأساسية والتطبيقية وإنتاج واستخدام النظائر المشعة في الصناعة والطب والزراعة، بالإضافة إلى التدريب والسلامة النووية والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية.