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وسائل إعلام إيطالية: حفتر في روما من أجل استقرار ليبيا

وسائل إعلام إيطالية: حفتر في روما من أجل استقرار ليبيا
weam.co/558527

يبحث قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، في زيارته المفاجئة إلى روما مع رئيس الوزراء جوزبيي كونتي والسفير الأمريكي في تونس “الذي يدير ملف ليبيا” دانيال روبنشتاين، ترتيبات قد تكون بداية النهاية لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، وفقا لوسائل إعلامية إيطالية.

وقالت صحيفة “ليناردو الإيطالية”، إن الاجتماعات ستناقش خطة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا والمحادثات الجارية في القاهرة حول إعادة توحيد القوات المسلحة الليبية.

وأضافت أن واشنطن وروما تدركان الآن أن السلام في ليبيا مستحيل دون موافقة مسبقة من المشير حفتر.

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