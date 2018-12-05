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حكم نهائي كأس العالم الأقرب لقيادة ديربي الرياض بين الهلال والنصر

حكم نهائي كأس العالم الأقرب لقيادة ديربي الرياض بين الهلال والنصر
weam.co/558528
الرياض - الوئام

بات من المتوقع، وفقا لأحاديث ترددت بقوة في الأوساط الرياضية، أن يقود حكم نهائي كأس العالم ٢٠١٨ الأرجنتيني “نيستور بيتانا” ديربي الرياض.

ويلتقي الغريمان الهلال والنصر عصر يوم السبت المقبل، في قمة مباريات الجولة الثانية عشرة من منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.

والحكم الأرجنتيني “نيستور بيتانا” هو من أدار مباراتي افتتاح ونهائي كأس العالم 2018 بروسيا ومعروف بقوة شخصيته ولياقته العالية في الملعب.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة داخل ملعب المباراة نظرًا للصراع المتوقع بين لاعبي الفريقين، بسبب الضغط الجماهيري الكبير على كليهما.

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