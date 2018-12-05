دحلان: حجم الخراب الذي ارتكبته قطر يحتاج للمساءلة

متابعات - الوئام

قال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان إن حجم الخراب الذي ارتكبته قطر في الوطن العربي يحتاج إلى المساءلة، مؤكدا أنه لا يتأثر بالأكاذيب التي تبثها قطر عنه.

وأضاف، في مقابلة مع قناة “الحدث”، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مستمر في حكم مصر، وعلى قطر وتركيا أن يتعايشوا مع هذا الأمر. كما أكد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باق في منصبه الشعب كله من وراءه.

وأكد أن الدوحة ساهمت في الانقسام الفلسطيني منذ البداية. مشيرا إلى أنها دفعت فقط 5 ملايين للاونروا خلال 9 سنوات.

وأضاف أن أموال قطر تحول لوزارة الدفاع الإسرائيلية ثم تحول إلى حماس. لافتا إلى أن قرار المصالحة من الرئيس محمود عباس ثم حركة حماس.