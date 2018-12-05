مصر .. حكم جديد بالسجن المؤبد على مرشد الإخوان و خيرت الشاطر

الوئام-متابعات

قضت محكمة جنايات القاهرة يوم الأربعاء بالسجن المؤبد على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع ونائبه الأول خيرت الشاطر،في إعادة محاكمتهما في قضية اشتباكات عنيفة وقعت في محيط المكتب الرئيسي للجماعة بالعاصمة المصرية في عام 2013.

واستمرت الاشتباكات بين محتجين على حكم الجماعة لمصر ومؤيدين لها أمام مكتب الإرشاد في حي المقطم بجنوب القاهرة على مدى يومين في نهاية يونيو وبداية يوليو في نطاق احتجاجات حاشدة .

وعاقبت المحكمة رشاد البيومي نائب المرشد العام لجماعة الإخوان وثلاثة متهمين آخرين في القضية بالسجن المؤبد

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم التحريض على العنف ضد المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد وضرب أفضى إلى موت أو إحداث عاهات مستديمة بمحتجين وحيازة أسلحة نارية.

وكان من بين المتهمين المرشد العام السابق للجماعة مهدي عاكف لكن الدعوى الجنائية انقضت عنه لوفاته.

وكانت السلطات قد أحالت 18 متهما إلى المحاكمة في القضية ما زال خمسة منهم هاربين عوقب ثلاثة منهم في المحاكمة الأولى في فبراير عام 2015 بالإعدام وعوقب اثنان بالسجن المؤبد.