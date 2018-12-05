“الرخصة المعتمدة” شرط أساسي لعقد الدورات التطويرية بمنشآت التدريب الأهلية

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي:

منعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عقد أي دورة تطويرية مالم يحصل المدرب على “رخصة مدرب معتمد” من الإدارة العامة للتدريب الأهلي.

جاء ذلك في تعميم لمدير عام الإدارة العامة للتدريب الأهلي وجهه لكافة منشآت التدريب الأهلية.

وتضمن التعميم: “إشارة إلى التعاون البناء بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهيئة تقويم التعليم تم إطلاق مبادرة (رخصة المدرب المعتمد) وهي ثمرة جهود مشتركة مع المختصين بالتدريب في القطاعين الأهلي والعام، ولبدء الإدارة العامة للتدريب الأهلي باستقبال الطلبات واصدار (رخصة المدرب المعتمد ) للمدربين من كلا الجنسين على الدورات التطويرية المعتمدة لمنشآت التدريب الأهلية”.

وأضاف: “لأهمية تنظيم سوق التدريب الأهلي والرفع من جودته عليه، وضعتا الإدارة العامة للتدريب الأهلي خطة عمل قادمة تتضمن تشريع بمنع . عقد أي دورة تطويرية ما لم يحمل المدرب (رخصة مدرب معتمد).

وشدد التعميم على حث المدربين للتقدم للإدارة العامة للتدريب الأهلي للحصول على (رخصة مدرب معتمد) عبر البوابة الإلكترونية للتدريب الأهلي تفاديا للضغط المتوقع بعد تطبيق التشريع بمنع إقامة أي دورة تطويرية بدون رخصة معتمدة للمدرب.