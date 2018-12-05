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روسيا تهدد أمريكا بإنتاج صواريخ محظورة لهذا السبب

روسيا تهدد أمريكا بإنتاج صواريخ محظورة لهذا السبب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي يوم 6 مايو أيار 2016. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء
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الوئام-متابعات

هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء بإنتاج صواريخ محظورة إذا انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة تسليح.

وقال بوتين: إن موسكو ستنتج صواريخ محظورة في الوقت الحالي بموجب معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى إذا انسحبت الولايات المتحدة منها وبدأت في إنتاج مثل هذه الصواريخ.

وأمهلت الولايات المتحدة روسيا 60 يوما يوم الثلاثاء لإثبات براءتها مما وصفته واشنطن بانتهاك المعاهدة المبرمة عام 1987 قائلة إنها ستضطر لبدء عملية انسحاب تستمر ستة أشهر إذا لم يطرأ أي تغيير.

واتهم بوتين في تصريحات تلفزيونية الولايات المتحدة بإلقاء اللوم على روسيا في انتهاكات كذريعة للانسحاب من المعاهدة.

وأشار إلى أن العديد من الدول تنتج صواريخ تحظرها المعاهدة لكن موسكو وواشنطن التزمتا بها.

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