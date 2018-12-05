التعليقات: 0

طالبان تحرم “طفل ميسي” من هداياه

طالبان تحرم “طفل ميسي” من هداياه
weam.co/558541
متابعات - الوئام

نشرت وسائل إعلام أفغانية محلية صورا للطفل الأفغاني مرتضى أحمدي، عاشق ميسي، وعلقت عليها بأنه دائم البكاء على هدايا معشوقه النجم الأرجنتيني، وهي القميص الموقع من النجم العالمي والكرة التي أهداها له، حيث اضطر لتركها في بلدته السابقة عندما اضطر إلى النزوح خوفا من طالبان.

ولاقت صورة طفل ميسي تعاطفا كبيرا من عشاق كرة القدم حول العالم، حتى إن ميسي اصطحبه في رحلة شهيرة مع فريق برشلونة قبل عامين، إضافة إلى حصوله على المعونات من منظمة اليونيسيف.

وهرب الطفل الأفغاني مرتضى، الشهير بعشقه لنجم كرة القدم الأرجنتيني ميسي مع عائلته من غازني، بعدما أرغمتهم غارة شنتها حركة طالبان على المقاطعة التي كانوا يعيشون فيها.

وتداولت مواقع التواصل العالمية قصة الطفل الأفغاني، مرتضى أحمدي، عندما ارتدى قبل عدة أعوام قميصا مصنوعا من كيس بلاستيك، على هيئة قميص منتخب الأرجنتين الذي يرتديه النجم ميسي.

روابط ذات صلة

قطر والقاعدة وطالبان.. العلاقة المخيفة.. تقرير أمريكي يكشف الصفقة الحرام

قطر والقاعدة وطالبان.. العلاقة المخيفة.. تقرير أمريكي يكشف الصفقة الحرام

المملكة تفرض جزاءات على مقدمي تسهيلات تابعين لطالبان وإيرانيين داعمين لها

المملكة تفرض جزاءات على مقدمي تسهيلات تابعين لطالبان وإيرانيين داعمين لها

مقتل 17 جنديا أفغانيا في هجوم لطالبان

مقتل 17 جنديا أفغانيا في هجوم لطالبان

“الكوماندوز” الأفغانية تقتل عددا من مسلحي “طالبان”

“الكوماندوز” الأفغانية تقتل عددا من مسلحي “طالبان”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>