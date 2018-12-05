لبنان يشكو إسرائيل لمجلس الأمن

الوئام-متابعات

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام (الرسمية) اليوم بأن وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، جبران باسيل، أصدر التعليمات بتقديم شكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن، مشيرة إلى أن عدد الانتهاكات الإسرائيلية يقدر بنحو 150 خرقا شهريا.

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية أطلقها أمس تحت اسم “درع الشمال” عند الحدود اللبنانية بهدف كشف وتدمير “الأنفاق الهجومية لميليشيا حزب الله”.

وأكدت “الوكالة الوطنية” أن القوات الإسرائيلية أطلقت ضمن إطار العملية منطادا أبيض مزودا بكاميرات مراقبة مقابل محلة كروم الشراقي خراج بلدة ميس الجبل قضاء مرجعيون، فضلا عن نصب كاميرا مثبتة على قسطل حديدي فوق الجدار الإسمنتي الفاصل بين لبنان وفلسطين المحتلة، عند محلة العبارة مقابل طريق عام كفركلا، وهي موجهة نحو الأراضي اللبنانية.

وعقد اليوم في منطقة رأس الناقورة اجتماع ثلاثي بين ممثلين عن الجيشين اللبناني والإسرائيلي وقوات حفظ السلام الأممية “اليونيفيل”، لبحث تطورات الوضع في المنطقة.