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مقتل شخصين وإصابة 17 في انفجار ضخم بإيطاليا

مقتل شخصين وإصابة 17 في انفجار ضخم بإيطاليا
weam.co/558559

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 17 في انفجار ضخم بمحطة وقود في منطقة مزدحمة بإيطاليا.

واندلع حريق من شاحنة صهريج تفرغ البنزين في محطة الوقود على مسافة 39 كيلومترا على شارع فيا سالاريا المزدحم بالقرب من بورجو كوانزيو في مقاطعة رييتي التي تبعد نحو 80 كيلومترا عن العاصمة روما.

وبعد بدقائق انفجرت السيارة وأصابت المارة وبعض أفراد فرق الإطفاء، التي اندفعت إلى محطة الوقود فور تنبيههم بشأن الحريق.

وكان أحد الضحيتين رجل إطفاء يبلغ من العمر 50 عاما، هو ستيفانو كولاسانتي، والضحية الأخرى هي رجل أصيب بالحادث بعد أن توقف للتحقق مما يجري.

تم نقل الجرحى السبعة عشر، إلى خمسة مستشفيات مختلفة بالطائرة المروحية لتجنب إرباك حركة المرور التي بدأت تتأثر بالحادث على امتداد من الطريق السريع الإيطالي الذي يربط روما بالبحر الأدرياتيكي.

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