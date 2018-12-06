أ ف ب: اصطدام طائرتين أمريكيتين خلال التزود بالوقود في الجو قبالة اليابان

متابعات - الوئام

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب أن طائرتين أمريكيتين اصطدما خلال التزود بالوقود في الجو قبالة اليابان.

ونقلت وكالة الأنباء العالمية رويترز عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن سبعة من أفراد الجيش الأمريكى فقدوا بعد حادث شمل طائرتين عسكريتين تابعتين لقوات مشاة البحرية الأمريكية فى الأجواء قبالة ساحل اليابان.

ولم تقدم قوات مشاة البحرية معلومات تذكر فى بيان عن الحادث.

وقال مسؤول أمريكى طالبا عدم نشر اسمه، إن واحدة من الطائرتين كانت مقاتلة من طراز إف/إيه 18 بينما كانت الأخرى طائرة من طراز كي.سي-130 التى تعيد تزويد الوقود. وكان على متن الطائرتين سبعة أفراد من الجيش.