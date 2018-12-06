بالفيديو: أول تطبيق لمواجهة التحرش الجنسي في النقل العام

الرياض- الوئام:

قدمت منظمات غير حكومية تونسية تطبيقاً رائداً في العالم العربي للهواتف يسمح بمكافحة التحرش الجنسي في وسائل النقل العام، وإدانة الاعتداءات مع الحفاظ على الخصوصية.

وتحت شعار “ما تسكتش ماكش وحدك”، أو “لا تصمتي لست وحيدة” باللهجة التونسية، دُشن التطبيق الذي يحمل اسم “يزينا”- أو يكفينا، لرصد المناطق أو الأحياء من البلاد التي تشهد أعلى معدلات التحرش.

وقالت المسؤولة عن التطبيق حبيبة التونسي: حين أجرينا استطلاعات رأي حول التحرش، تحققنا أن الضحايا ينكرن ما حدث إذا كانت هناك مواجهة، لكنهن يتحدثن إذا لم يكشف ذلك هوياتهن. وتلقينا ألف و500 مشاركة في اليوم الأول.

وتؤكد التونسي أن 75% من ضحايا التحرش الجنسي يمتنعن عن الشكوى.

وأوضحت : يحدث التحرش في كل مكان، لكن وسائل النقل العام تحديداً يكون الموقف أكثر تعقيداً، لشعور الضحية بالعجز عن التحرك وسط الزحام، وصعوبة التعامل مع الواقعة.

ولا يزال التطبيق في مرحلة تجريبية، لكنه سيسمح للمستخدمين بتحديد مكان ولحظة التحرش، ما يسهل وفقاً للمطورين إعداد إحصائيات وكسر الخوف من الخوض في الموضوع، وحث الضحايا على إدانة الجناة.