تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بجامعة طيبة

المدينة المنورة- الوئام:

أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة للسعوديين والسعوديات المشغولة بمتعاقدين بمرتبة أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد. مدرس لغة المستوى السادس ومدرس المستوى السادس في مختلف كلياتها بالمقر الرئيسي وبجميع فروعها في محافظات المدينة المنورة.

ومن الشروط العامة: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون لائقاً طبياً وألا يكون المتقدم موظفاً حكومياً وأن يكون حاصلاً على تقدير لا يقل عن (جيد جداً) في البكالوريوس.

أن يكون تخصص الدكتوراه امتداداً لتخصص البكالوريوس والماجستير وأن يجتاز المتقدم الإجراءات النظامية المتبعة لتعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة مع ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة حسب تقويم أم القرى.

وسيتم التقديم من خلال موقع الجامعة على الرابط (http://www.tu.edu.sa)

وذلك اعتباراً من اليوم الخميس 1440/3/28هـ وحتى يوم الخميس 1440/4/6هـ.