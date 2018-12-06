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زور الوثائق الخاصة بتاريخ ميلاده

لاعب «مزور» يتلاعب بمصير ناديين في الدوري البرازيلي

لاعب «مزور» يتلاعب بمصير ناديين في الدوري البرازيلي
weam.co/558596
برازيليا - الوئام:

تتابع جماهير الكرة في البرازيل الجدل الدائر حول احتمالية هبوط أحد أندية دوري الدرجة الأولى إلى القسم الثاني، بسبب تزوير أحد لاعبيه الوثائق الخاصة بتاريخ ميلاده، حيث من المنتظر أن يصدر قراراً رسمياً في هذا الشأن خلال الساعات القليلة المقبلة.

وبطل هذه الواقعة هو اللاعب إيرنانديس دياز لوز، الذي كان يلعب لصالح نادي سيارا في دوري الدرجة الأولى البرازيلي، قبل أن ينتقل إلى صفوف غوياس في القسم الثاني من المسابقة، ليخوض معه 31 مباراة، ويقوده إلى الصعود إلى دوري الأضواء.

وطبقاً للمعلومات الموجودة في سجلات الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، ولد إيرنانديس في 11 نوفمبر  1987، ولكن أحد الصحافيين تمكن من العثور على وثيقة جديدة أظهرت أن التاريخ الحقيقي لمولد اللاعب يرجع إلى ما قبل التاريخ المذكور بعامين كاملين.

وبذلك، يواجه نادي سيارا شبح الهبوط إلى دوري القسم الثاني، لأن لوائح الاتحاد البرازيلي تقضي بخصم 3 نقاط من أي فريق يقوم بإشراك لاعب قام بتزوير الوثائق التي تثبت تاريخ ميلاده الحقيقي، وذلك في كل مباراة.

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