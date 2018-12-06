النصر يبحث عن انتصار على الهلال في قمة الرياض

الرياض- الوئام:

يدخل النصر مباراة قمة الرياض أمام الهلال، في أسوأ ظروف يمكن أن يخوض بها مباراة مهمة ومصيرية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتلقى النصر الهزيمة الثانية في الدوري هذا الموسم، عندما خسر 1-2 أمام ضيفه الوحدة، ليظل الهلال حامل اللقب الفريق الوحيد الذي لم يتجرع مرارة الهزيمة في المسابقة حتى الآن، قبل استضافة النصر في لقاء قمة السبت المقبل.

ويتصدر الهلال المسابقة برصيد 28 نقطة من 10 مباريات، متفوقاً بفارق ثلاث نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني الذي خاض مباراة أكثر.

ويدخل النصر المباراة بقيادة فنية مؤقتة للبرتغالي هيلدر كريستوفاو، الذي تولى المسؤولية عقب إقالة دانييل كارينيو القادم من أوروغواي، وأمله تحقيق الفوز للخروج من الكبوة الحالية.

وتعني خسارة النصر على أرض الهلال ابتعاده بشكل كبير عن المنافسة على اللقب، رغم ما يتردد عن اقتراب البرتغالي ليوناردو غارديم من تدريب الفريق بعد مشاهدته مباراة الوحدة الأخيرة من الملعب.

ويعيش الهلال حالة من الاستقرار الفني مع مدربه البرتغالي جورج جيسوس، حيث انتصر في 9 بين 10 مباريات في الدوري، وتعادل مرة واحدة، وله مباراة واحدة مؤجلة.

وتنطلق الجولة 12 اليوم الخميس بـ4 مباريات، حيث يلتقي الباطن مع الفيحاء، والقادسية مع الاتفاق، والشباب مع أُحد، والاتحاد متذيل الترتيب مع الفيصلي.