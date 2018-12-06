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عقب هجوم مباغت شنه الجيش

مقتل وأسر 42 حوثياً شمالي محافظة الضالع

مقتل وأسر 42 حوثياً شمالي محافظة الضالع
weam.co/558601
صنعاء -الوئام:

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني من تحرير مواقع جديدة في مديرية دمت شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وحررت قوات الجيش اليمني مناطق: جبلي وغلم وحمل وقوز محمد، وأودية: الذهبان والمبهى والخدشة، غرب مدينة دمت، والمطلات على قريتي الأثلة، والمعرش من جهة الشرق.

وجاءت هذه التطورات بحسب “سبتمبر نت” عقب هجوم مباغت شنته قوات الجيش، على مواقع الميليشيات المتمركزة في تلك المواقع.

وأسفرت المواجهات عن مصرع 37 من عناصر الميليشيات، وجرح آخرين، في حين أسرت قوات الجيش 5 من العناصر الانقلابية.

واستعادت قوات الجيش، كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة، التي خلفتها عناصر الميليشيات.

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