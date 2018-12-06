كندا تعتقل المديرة المالية لـ”هواوي” بسبب إيران

الوئام - وكالات

صرحت وزارة العدل الكندية، صباح اليوم، إن السلطات الكندية أوقفت منغ وانزو، المديرة المالية لشركة “هواوي” الصينية، في فانكوفر، موضحة أنها تواجه احتمال ترحيلها إلى الولايات المتحدة، بسبب الاشتباه في أنها انتهكت العقوبات الأمريكية على إيران.

وقال متحدث باسم وزارة العدل الكندية إنه جرى اعتقال منغ وانزو، وهي عضو بمجلس إدارة الشركة، وابنة مؤسسها رين شنغ، يوم الأول من ديسمبر الجاري، وتحدد يوم غد الجمعة موعدا لمثولها أمام المحكمة.

وأكدت “هواوي” اعتقال منغ، في بيان، وقالت إنها لم تتلق معلومات كافية بشأن التهم الموجهة لها، وأضافت أنها “ليست على علم بأي مخالفة ارتكبتها السيدة منغ“، فيما طالبت السفارة الصينية في كندا بالإفراج فورا عن منغ.

ووفق مصادر لـ”رويترز”، فإن السلطات الأمريكية، تحقق في أمر الشركة منذ 2016 على الأقل، بسبب مزاعم عن أنها تشحن منتجات من أصل أمريكي إلى إيران ودول أخرى في انتهاك لقوانين التصدير والعقوبات الأمريكية.

فيما ذكرت وسائل إعلام أن مينغ متورطة في تصدير منتجات لشركة “HP”، الأمريكية الأصل، إلى دولة إيران، في حين أن الشركة تمنع تصدير منتجاتها بسبب العقوبات الأمريكية.