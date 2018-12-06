قرقاش: مجلس التعاون الخليجي مستمر رغم “شذوذ” قطر

الوئام - متابعات

أكد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن مجلس التعاون الخليجي تمكن من الاستمرار في عمله رغم “شذوذ المنظور القطري”، وأن حرص الرياض وأبو ظبي على المجلس “تاريخي”.

وقال قرقاش، صباح اليوم، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” إن:”الواقعية السياسية الحالية مكنت مجلس التعاون من إستمرار عمله، فالاجتماعات التقنية والإدارية والفنية مستمرة، وبالمقابل عانى الجانب الاستراتيجي والسياسي في ظل شذوذ المنظور القطري عن المصلحة الجماعية، الحرص المسؤول للرياض وأبوظبي والمنامة على المجلس تاريخي.

وأضاف، في تغريدة أخرى أن: “قمة مجلس التعاون في الرياض والرئاسة العمانية القادمة مؤشر أن مجلس التعاون وبرغم أزمة قطر مستمر، نجاح المجلس الأساسي في جوانبه الاقتصادية وخلق سوق خليجي مشترك، والأزمة السياسية ستنتهي حين ينتهي سببها ألا وهو دعم قطر للتطرف والتدخل في قضايا استقرار المنطقة”.